Минобороны Великобритании: ЧВК Вагнера переброшена на восток Украины

08:34 29 марта Киев, Украина

Российская частная военная компания «Группа Вагнера» в срочном порядке развертывается на востоке Украины. Российские генералы привезли в Украину около тысячи боевиков, которые должны будут усилить морально разложившиеся и потрепанные российские части.



Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.



«Ожидается, что для проведения боевых действий будут выведены более 1000 наемников, включая высших руководителей организации. Из-за значительных потерь и в большей степени остановки вторжения россия, скорее всего, была вынуждена изменить приоритетность персонала Вагнера для Украины за счет операций в Африке и Сирии» - сказано в сообщении.



Напомним, 8 марта в украинском Генштабе сообщили, что оккупанты планируют перебросить на направлении Киева до тысячи боевиков из состава частной военной компании «Лига» (бывшая ЧВК «Вагнер»).



11 марта стало известно, что «Вагнер» начал большой набор бойцов для участия в войне России против Украины.