07:01 02 октября Киев, Украина

Пока в Кремле проводят шабаш о "присоединении" неконтролируемых ими территорий, ВСУ продолжают эти самые территории освобождать от оккупантов.

Особенно сложная ситуация для российских войск сложилась в западной части Донецкой области, где украинские военные уничтожили в "котле" под Лиманом около 5 тыс. военных вражеской армии. Это был достойный ответ россиянам за Иловайск.

По такому поводу в Минобороны Украины в субботу, 1 октября, выразили благодарность российскому оборонному ведомству за "успешное сотрудничество в операции "Изюм 2.0". Соответствующее сообщение обнародовано на странице МОУ в Twitter.

"Почти все российские войска, брошенные на Лиман, были успешно переброшены либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. У нас к вам один вопрос: хотите повтор?" - говорится в твите.

Напомним, накануне украинская армия вошла в Лиман Донецкой области. Ближе к вечеру в центре города был установлен флаг Украины. Для украинской армии взятие Лимана открывает оперативный простор.

Тем временем в Министерстве обороны рф сообщили об отводе войск из города Красный Лиман "на более выгодные рубежи".