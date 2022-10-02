Минобороны Украины "выразило благодарность" россиянам за "Изюм 2.0"

Пока в Кремле проводят шабаш о "присоединении" неконтролируемых ими территорий, ВСУ продолжают эти самые территории освобождать от оккупантов.
Особенно сложная ситуация для российских войск сложилась в западной части Донецкой области, где украинские военные уничтожили в "котле" под Лиманом около 5 тыс. военных вражеской армии. Это был достойный ответ россиянам за Иловайск.
По такому поводу в Минобороны Украины в субботу, 1 октября, выразили благодарность российскому оборонному ведомству за "успешное сотрудничество в операции "Изюм 2.0". Соответствующее сообщение обнародовано на странице МОУ в Twitter.
Напомним, накануне украинская армия вошла в Лиман Донецкой области. Ближе к вечеру в центре города был установлен флаг Украины. Для украинской армии взятие Лимана открывает оперативный простор.
Тем временем в Министерстве обороны рф сообщили об отводе войск из города Красный Лиман "на более выгодные рубежи".
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