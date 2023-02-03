В Минобороны Украины снят с должности Александр Лиев



В министерстве также заявили об отсутствии каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Лиева паспорта рф.

"На этапе трудоустройства в Министерство и в течение работы в оборонном ведомстве Александр Лиев проходил соответствующие проверки, обязательные при поступлении на должность госслужащего. Так же, в порядке, который действует во время особого периода, в Службу безопасности Украины предоставлялись соответствующие материалы по вопросу доступа к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было.