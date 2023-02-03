В Минобороны Украины снят с должности Александр Лиев
09:07 03 февраля Киев, Украина
Министерство обороны Украины подписало увольнение по собственному желанию и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александра Лиева
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"По состоянию на 2 февраля 2023 года Лиев Александр Сергеевич уволен из Минобороны
по собственному желанию".
В министерстве также заявили об отсутствии каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Лиева паспорта рф.
"На этапе трудоустройства в Министерство и в течение работы в оборонном ведомстве Александр Лиев проходил соответствующие проверки, обязательные при поступлении на должность госслужащего. Так же, в порядке, который действует во время особого периода, в Службу безопасности Украины предоставлялись соответствующие материалы по вопросу доступа к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было.
Любых фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось".
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