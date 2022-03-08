Министр обороны Украины Алексей Резников: они пришли уничтожать нашу страну, наш народ

10:44 06 Март Киев, Украина

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал сегодняшнюю ситуацию вторжения российской армии на территорию Украины.

"Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения – они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится. Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, защищающих Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Россияне - обычные террористы, а террористы будут уничтожены.



Враг оказывает сопротивление, но мы делаем все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры, вывести наших людей из-под обстрелов, обеспечить подвоз гуманитарной помощи. Мы никого не бросим и очень скоро вернемся.



Сегодня Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира: украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой своей жизни, пока вы не закрываете небо. Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа «великой россии». И весь мир должен перестать!" - выступил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Самые боеспособные части врага в Киеве и Харькове были остановлены. В Николаеве - отброшены. Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения ухудшаться.



Экономика страны переведена на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте.



На определенных направлениях украинская армия переходит в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш «парк» техники.



Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит откровение, как и к некоторым российским олигархам.



Враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено почти 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Несколько вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на предстоящем военном трибунале. Пока кто-то боится закрывать небо на Украине – наша армия делает свое дело и уничтожает врага.

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