Минобороны США заключило контракт на $430 млн на производство HIMARS

Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на более 430 миллионов долларов на изготовление дополнительных HIMARS.
Об этом говорится в сообщении Пентагона.
О каких именно иностранных партнерах идет речь, не уточняется.
Ожидается, что контракт завершится 31 декабря 2025 года.
В течение последних месяцев Пентагон передал Украине около 20 реактивных систем залпового огня HIMARS для борьбы с Россией.
И украинская, и американская стороны сходятся на том, что HIMARS стали одним из важных факторов перелома войны в пользу Киева, поскольку позволили поражать позиции российских войск в тылу.
В конце сентября США объявили о пакете военной помощи, в который вошли 18 РСЗО, но в Пентагоне уточнили, что на их поставку понадобятся несколько лет.
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