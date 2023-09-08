Минобороны США проведет аудит военной помощи Украине — Breaking Defense

08:31 08 сентября Киев, Украина

В министерстве обороны Соединенных Штатов намерены провести проверку бухгалтерской отчетности американских вооруженных сил по военной помощи Украине.

Об этом сообщает Breaking Defense.
"Цель аудита - определение масштабов и последствий изменения оценки активов, предоставленных в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава в марте 2023 года", - говорится в письме Пентагона от 5 сентября.
Управление генеральных аудиторов служб дает министерствам и службам пять дней для того, чтобы выбрать ответственных лиц для ответов на вопросы.
"Мы можем пересмотреть цели по мере проведения аудита, а также рассмотрим предложения руководства по дополнительным или пересмотренным целям. Мы планируем провести эту проверку в соответствии с общепринятыми стандартами правительственного аудита", - указали в ведомстве.
Журналисты отметили, что аудит проводятся в то время, когда в Капитолии разгорается политическая борьба по бюджету и относительно того, должны ли американские доллары и оружие продолжать поступать в Киев.

По состоянию на 29 августа, по словам представителя Минобороны США подполковника Гаррона Гарна, для Украины оставалось около 5,75 миллиарда долларов, добавляет Breaking Defense. Эта цифра была уменьшена на 175 млн долларов, когда администрация Джо Байдена объявила о новом пакете вооружений, предназначенном для Украины.