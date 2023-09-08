Минобороны США проведет аудит военной помощи Украине — Breaking Defense

В министерстве обороны Соединенных Штатов намерены провести проверку бухгалтерской отчетности американских вооруженных сил по военной помощи Украине.
Об этом сообщает Breaking Defense.
Об этом сообщает Breaking Defense.
Управление генеральных аудиторов служб дает министерствам и службам пять дней для того, чтобы выбрать ответственных лиц для ответов на вопросы.
Журналисты отметили, что аудит проводятся в то время, когда в Капитолии разгорается политическая борьба по бюджету и относительно того, должны ли американские доллары и оружие продолжать поступать в Киев.
По состоянию на 29 августа, по словам представителя Минобороны США подполковника Гаррона Гарна, для Украины оставалось около 5,75 миллиарда долларов, добавляет Breaking Defense. Эта цифра была уменьшена на 175 млн долларов, когда администрация Джо Байдена объявила о новом пакете вооружений, предназначенном для Украины.
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