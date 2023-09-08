Минобороны США проведет аудит военной помощи Украине — Breaking Defense

08:31 08 сентября Киев, Украина

В министерстве обороны Соединенных Штатов намерены провести проверку бухгалтерской отчетности американских вооруженных сил по военной помощи Украине.



Об этом сообщает Breaking Defense.

"Цель аудита - определение масштабов и последствий изменения оценки активов, предоставленных в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава в марте 2023 года", - говорится в письме Пентагона от 5 сентября.

Управление генеральных аудиторов служб дает министерствам и службам пять дней для того, чтобы выбрать ответственных лиц для ответов на вопросы.

"Мы можем пересмотреть цели по мере проведения аудита, а также рассмотрим предложения руководства по дополнительным или пересмотренным целям. Мы планируем провести эту проверку в соответствии с общепринятыми стандартами правительственного аудита", - указали в ведомстве.

Журналисты отметили, что аудит проводятся в то время, когда в Капитолии разгорается политическая борьба по бюджету и относительно того, должны ли американские доллары и оружие продолжать поступать в Киев.