Минобороны США будут проверять поставки военной помощи Украине

18:56 21 декабря Киев, Украина





СИИ отметчает, что по словам первого заместителя директора службы Джеймса Айвса DCIS обратило внимание на Украину из-за "поспешного заключения Служба криминальных расследований Минобороны США (DCIS) начнет проверять поставки военной помощи Киеву. Об этом сообщает издание Defense news в среду, 21 декабря.СИИ отметчает, что по словам первого заместителя директора службы Джеймса Айвса DCIS обратило внимание на Украину из-за "поспешного заключения Пентагоном многих контрактов и из-за того, что американская помощь может попасть на "черный" рынок".

"Реальная опасность существует потому, что мы имеем дело с огромной массой вещей, многие из которых можно использовать для боевых действий. Мы работаем очень быстро по этой проблеме", - объяснил чиновник.



Особенное беспокойство управления генерального инспектора Пентагона, которому подчиняется DCIS, вызывают портативные системы вроде переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), добавил Айвс.



В сентябре он возглавил группу следователей в поездке в Польшу, где находится хаб для поставок иностранных вооружений и материалов правительству Украины. Небольшие группы при офисе военного атташе США в Украине инспектируют маршруты перевозок иностранной помощи по стране.



По информации издания, администрация США усиливает проверки поставок вооружений Украине перед тем, как в январе получившие на промежуточных выборах большинство в Палате представителей республиканцы приступят к работе и будут оказывать больше давления на администрацию по этому вопросу.



Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в конце ноября, что администрация США постоянно контролирует, как американская военная и другая помощь используется Киевом.