Минобороны сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ

11:29 03 ноября Киев, Украина

Министерство обороны Украины заявило о существенном сокращении сроков поставки техники и оружия в ВСУ с 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"На период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний. Это существенно развязывает руки производителям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно производитель определяет, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию, а военные согласовывают перечень параметров (ранее военные прописывали в технических условиях значительный перечень этих параметров).

"Мы отменили чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сократили количество всевозможных проверок на разных этапах производства, оставив лишь наиболее целесообразные, упрощаем механизмы поставки оружия и техники в войска", - рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В Минобороны отметили, что введенные изменения позволят войскам получать новые образцы вооружения и военной техники (ОВТ) быстрее. Ранее, например, чтобы обеспечить гарантийный срок хранения (для оружия это 10 лет), новому образцу ВВТ нужно было пройти ускоренные климатические испытания в течение шести месяцев, а иногда и года, чтобы определить, будет ли он трудоспособен в течение 10 лет. Это требование сейчас отменяется.

"Во многих случаях производитель четко понимает, что нет никакой необходимости хранить этот образец в течение 10 лет, потому что он сразу с конвейера идет на фронт. Следовательно, эти показатели срока хранения никак не влияют на качество применения образца", – говорится в сообщении.

Кроме того, теперь Вооруженные Силы и Министерство обороны будут настаивать на подтверждении только трех факторов:

эффективности образца техники,

его безопасности для личного состава

и надежность в эксплуатации.

Производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия в ВСУ.