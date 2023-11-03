Минобороны сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ

Министерство обороны Украины заявило о существенном сокращении сроков поставки техники и оружия в ВСУ с 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Отмечается, что именно производитель определяет, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию, а военные согласовывают перечень параметров (ранее военные прописывали в технических условиях значительный перечень этих параметров).
В Минобороны отметили, что введенные изменения позволят войскам получать новые образцы вооружения и военной техники (ОВТ) быстрее. Ранее, например, чтобы обеспечить гарантийный срок хранения (для оружия это 10 лет), новому образцу ВВТ нужно было пройти ускоренные климатические испытания в течение шести месяцев, а иногда и года, чтобы определить, будет ли он трудоспособен в течение 10 лет. Это требование сейчас отменяется.
Кроме того, теперь Вооруженные Силы и Министерство обороны будут настаивать на подтверждении только трех факторов:
- эффективности образца техники,
- его безопасности для личного состава
- и надежность в эксплуатации.
Производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия в ВСУ.
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