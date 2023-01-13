Минобороны россии "отчиталось" о захвате Соледара. В ВСУ заявили, что бои продолжаются

Министерство обороны россии 13 января заявило, что Соледар
Донецкой области был захвачен вечером 12 января. Однако украинские военные сообщили, что бои в Соледаре продолжаются, а рф "разгоняет информационный шум".
В российском минобороны заявили, что город "имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении".
"Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути поставок украинских войск в расположенном юго-западном городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нем подразделения ВСУ", — заявили в мо россии.
Днем 13 января в эфире телемарафона представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре идут бои.
"Наши войска держат оборону против противника, сконцентрировавшего лучшие подразделения "Вагнера" и других специальных подразделений. Враг специально разгоняет информационный шум, пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения", — заявил он.
Череватый отметил, что украинское командование делает все, чтобы подразделения Сил обороны в районе Соледара получали достаточно боеприпасов.
"Идет война, позиционная война. Небольшие отступления или маневры — это не нужно воспринимать как большое поражение. Соледарь – это зона ответственности организованной преступной группировки "Вагнера", которая стремится приобрести определенную субъектность, которая якобы уже взяла Соледарь. Надо помнить , что во время этой войны враг пытался говорить, что он и Киев вскоре возьмет, и что Харьков он возьмет. Все было наоборот", - напомнил представитель Восточной группировки ВСУ.
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