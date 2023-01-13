Минобороны россии "отчиталось" о захвате Соледара. В ВСУ заявили, что бои продолжаются

15:21 13 января Киев, Украина





В российском минобороны заявили, что город "имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении". Министерство обороны россии 13 января заявило, что Соледар Донецкой области был захвачен вечером 12 января. Однако украинские военные сообщили, что бои в Соледаре продолжаются, а рф "разгоняет информационный шум".В российском минобороны заявили, что город "имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении".

"Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути поставок украинских войск в расположенном юго-западном городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нем подразделения ВСУ", — заявили в мо россии.

Днем 13 января в эфире телемарафона представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре идут бои.

"Наши войска держат оборону против противника, сконцентрировавшего лучшие подразделения "Вагнера" и других специальных подразделений. Враг специально разгоняет информационный шум, пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения", — заявил он.

Череватый отметил, что украинское командование делает все, чтобы подразделения Сил обороны в районе Соледара получали достаточно боеприпасов.