Минобороны рф собирает баяны для своих военных для поддержания боевого духа

Российское минобороны объявило сбор музыкальных инструментов для отправки мобилизованным на войну в Украину с целью поддержания боевого духа.
Об этом сообщают росСМИ.
Муниципальная власть в Петербурге говорит, что собранные баяны, аккордеоны, губные гармоники, гитары, балалайки будут отправлять на фронт "с целью поддержания боевого духа, сплочения, вдохновения на подвиги, морально-психологической разгрузки".
Жителям предлагают приносить музыкальные инструменты в военно-медицинский музей минобороны рф, военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи или центральный военно-морской музей. Инструменты принимаются на безвозмездной основе.
Об этом сообщают росСМИ.
Муниципальная власть в Петербурге говорит, что собранные баяны, аккордеоны, губные гармоники, гитары, балалайки будут отправлять на фронт "с целью поддержания боевого духа, сплочения, вдохновения на подвиги, морально-психологической разгрузки".
Жителям предлагают приносить музыкальные инструменты в военно-медицинский музей минобороны рф, военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи или центральный военно-морской музей. Инструменты принимаются на безвозмездной основе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии