Минобороны рф рассказало о поездке шойгу "на передовые позиции войск"

15:48 18 декабря Киев, Украина

Министр обороны страны-агрессора россии сергей шойгу проинспектировал оккупационные войска, которые принимают участие в войне против Украины. Об этом сообщило российское военное ведомство в воскресенье, 18 декабря.

В частности, было опубликовано видео, на котором шойгу запечатлен в военном вертолете. Также на ролике показаны кадры земной поверхности с воздуха. На них видно вырытые траншеи.

"Глава российского военного ведомства облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения "специальной военной операции"", – заявили в Минобороны рф.

Там утверждают, что шойгу общался с военными "на передовой", а также "на пункте управления", где заслушал доклады командующих "о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях".

В Минобороны рф добавили, что особое внимание в ходе заслушивания командующих шойгу обратил "на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений".

Накануне СМИ сообщили, что США пытались помешать Украине убить начальника Генштаба рф Валерия Герасимова во время его визита в зону боевых действий. Но удар все равно был нанесен.