Минобороны россии пытается повысить профессионализм российских военных, вводя ряд новых правил, однако это вызывает критику и возмущение со стороны военных блогеров и представителей власти оккупированных территорий.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
В частности, новые правила ограничивают использование личных транспортных средств и некоторых персональных электронных устройств в зоне боевых действий и устанавливают более строгие правила стандартов ухода за военнослужащими на передовой.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
В частности, новые правила ограничивают использование личных транспортных средств и некоторых персональных электронных устройств в зоне боевых действий и устанавливают более строгие правила стандартов ухода за военнослужащими на передовой.
В частности, после украинского удара по оккупированной Макеевке Донецкой области, в результате которого погибли до 400 мобилизованных российских военнослужащих, мо рф отметило отсутствие надлежащей практики оперативной безопасности среди российских военнослужащих, заявив, что удар стал возможным из-за использования мобилизованными личных мобильных телефонов. Несмотря на это, новые правила, анонсированные рф, обусловили волну критики в адрес российского военного руководства.
В частности, депутат московской городской думы андрей медведев пожаловался, что мо рф игнорирует реальные проблемы на фронте и запрещает движение личного автотранспорта в зонах боевых действий, что ограничивает возможности волонтеров по обеспечению военнослужащих на передовой. Также медведев и заместитель министра информации "ДНР" даниил бессонов отметили, что запрет на некоторые виды личной электроники лишит солдат возможности управлять квадрокоптерами и сохранять карты местности в автономном режиме.
По мнению аналитиков, минобороны рф столкнется с проблемой реализации соблюдения новых стандартов.
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