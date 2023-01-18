Минобороны рф критикуют из-за новшеств в армии — ISW

10:08 18 января Киев, Украина

Минобороны россии пытается повысить профессионализм российских военных, вводя ряд новых правил, однако это вызывает критику и возмущение со стороны военных блогеров и представителей власти оккупированных территорий.



Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



В частности, новые правила ограничивают использование личных транспортных средств и некоторых персональных электронных устройств в зоне боевых действий и устанавливают более строгие правила стандартов ухода за военнослужащими на передовой.

"Минобороны россии, вероятно, пытается ввести эти меры, чтобы привить российским войскам больший профессионализм и, возможно, оценить способность нижестоящих командиров выполнять приказы в соответствии со стандартами" — говорится в сообщении.

В частности, после украинского удара по оккупированной Макеевке Донецкой области, в результате которого погибли до 400 мобилизованных российских военнослужащих, мо рф отметило отсутствие надлежащей практики оперативной безопасности среди российских военнослужащих, заявив, что удар стал возможным из-за использования мобилизованными личных мобильных телефонов. Несмотря на это, новые правила, анонсированные рф, обусловили волну критики в адрес российского военного руководства.

"Несколько известных представителей провоенного информационного пространства, в том числе официальные лица россии и "Донецкой Народной Республики", ухватились за эти рекомендации, чтобы поддержать дальнейшую критику минобороны россии, предполагая, что министерство, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в попытках профессионализации и модернизации", – пишут аналитики.

В частности, депутат московской городской думы андрей медведев пожаловался, что мо рф игнорирует реальные проблемы на фронте и запрещает движение личного автотранспорта в зонах боевых действий, что ограничивает возможности волонтеров по обеспечению военнослужащих на передовой. Также медведев и заместитель министра информации "ДНР" даниил бессонов отметили, что запрет на некоторые виды личной электроники лишит солдат возможности управлять квадрокоптерами и сохранять карты местности в автономном режиме.

"Хотя эти предложенные изменения в принципе являются разумными и взвешенными решениями, российскому минобороны, скорее всего, будет трудно эффективно реализовать их из-за продолжения фрагментации сильно отклоняющегося от обычного аппарата минобороны информационного пространства", — отмечает ISW.

По мнению аналитиков, минобороны рф столкнется с проблемой реализации соблюдения новых стандартов.