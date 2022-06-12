Минобороны рф имело план действий на 120 дней войны - разведка

Как сообщил 11 июня департамент коммуникации Главного управления разведки Минобороны Украины, представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что россияне подготовили план на первые 120 дней войны. Дальнейшие действия захватчиков будут зависеть от ситуации на фронте.

По словам представителя украинской разведки, в связи с неудачами оккупационных войск генеральному штабу россии приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях.

Ссылаясь на последние данные, Скибицкий информировал, что сейчас противник применяет на территории Украины 103 батальонно-тактические группы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и могут использоваться против ВСУ.

При этом в ГУР подчеркивают, что несмотря на провал рф с блицкригом, москва не отказалась от планов захватить всю Украину.

Отметим, по состоянию на утро 12 июня, украинцы 108 суток противостоят полномасштабному российскому вторжению.

Ранее разведчики сообщили, что россия испытывает нехватку высокоточных крылатых ракет, которые используются для обстрелов Украины.