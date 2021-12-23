Минобороны расширило список профессий для женщин, которые должны стать на военный учет

Минобороны Украины расширило перечень специальностей, представительницы которых отныне военнообязанные и должны стать на военный учет. Перечень включает 35 профессиональных направлений, к которым можно отнести десятки отдельных специальностей: от строительства, гостинично-ресторанного дела, юриспруденции к психологии, журналистике, музыкальному искусству и библиотекарскому делу.
Соответствующие изменения предусматривают приказ Минобороны No313, принятый в октябре 2021 года. В силу документ вступил 17 декабря.
При этом на военном учете должны находиться как непосредственно специалисты, работающие в этих сферах, так и их руководительницы и директора. По предварительным данным СМИ, нововведения могут относиться к десяткам тысяч украинских женщин. Более того, обязанность проконтролировать, находится ли коллега на учете, законодатели возлагают именно на руководителей предприятий. Они должны проверять наличие военных билетов или удостоверений у женщин при приеме на работу, а также разъяснить коллегам об их обязанности и проконтролировать его выполнение.
За уклонение от взятия на военный учет предусматривается админответственность: если это произошло впервые, то штраф будет составлять 510 – 850 грн, если повторно или в особый период – 850 – 1 700 грн.
Предусмотрено наказание и для руководителей предприятий, которые будут способствовать уклонительницам или будут игнорировать ситуацию: за это они могут получить штраф от 5 100 до 8 500 гривен.
В министерстве обороны обещают в ближайшее время вместе с военкоматами разработать алгоритм действий для женщин, которые обязаны встать на учет. Предполагается, что это можно будет сделать в электронном виде, сообщила в эфире Общественного радио советница заместителя министра обороны Наталья Воронкова.
Кроме того, пока не определен период, в течение которого все женщины, подпадающие под действие расширенного перечня профессий и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (18-60 лет), должны стать на учет в военкомате.
Еще одно нововведение в оборонной сфере предполагает, что с 2022 г. в Украине будут сформированы воинские части сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Будут функционировать такие подразделения в каждой области и Киеве. Присоединиться по контракту к службе у них может каждый желающий украинец, отмечают в министерстве обороны Украины.
Военнослужащие подразделений территориальной обороны будут получать заработную плату, будут обеспечиваться медицинской помощью и будут служить рядом с домом. При этом на период службы на них должно сохраняться место работы и средняя зарплата.
Соответствующие изменения предусматривают приказ Минобороны No313, принятый в октябре 2021 года. В силу документ вступил 17 декабря.
При этом на военном учете должны находиться как непосредственно специалисты, работающие в этих сферах, так и их руководительницы и директора. По предварительным данным СМИ, нововведения могут относиться к десяткам тысяч украинских женщин. Более того, обязанность проконтролировать, находится ли коллега на учете, законодатели возлагают именно на руководителей предприятий. Они должны проверять наличие военных билетов или удостоверений у женщин при приеме на работу, а также разъяснить коллегам об их обязанности и проконтролировать его выполнение.
За уклонение от взятия на военный учет предусматривается админответственность: если это произошло впервые, то штраф будет составлять 510 – 850 грн, если повторно или в особый период – 850 – 1 700 грн.
Предусмотрено наказание и для руководителей предприятий, которые будут способствовать уклонительницам или будут игнорировать ситуацию: за это они могут получить штраф от 5 100 до 8 500 гривен.
В министерстве обороны обещают в ближайшее время вместе с военкоматами разработать алгоритм действий для женщин, которые обязаны встать на учет. Предполагается, что это можно будет сделать в электронном виде, сообщила в эфире Общественного радио советница заместителя министра обороны Наталья Воронкова.
Кроме того, пока не определен период, в течение которого все женщины, подпадающие под действие расширенного перечня профессий и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (18-60 лет), должны стать на учет в военкомате.
Еще одно нововведение в оборонной сфере предполагает, что с 2022 г. в Украине будут сформированы воинские части сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Будут функционировать такие подразделения в каждой области и Киеве. Присоединиться по контракту к службе у них может каждый желающий украинец, отмечают в министерстве обороны Украины.
Военнослужащие подразделений территориальной обороны будут получать заработную плату, будут обеспечиваться медицинской помощью и будут служить рядом с домом. При этом на период службы на них должно сохраняться место работы и средняя зарплата.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии