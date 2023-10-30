Минобороны раскрывает финансовые нарушения: более 100 млн выплачены неправомерно

17:59 30 октября Киев, Украина

Более чем 123 миллиона гривен были выплачены лицам, которые не принимали участие в боевых действиях, сообщает Министерство обороны.



По данным Министерства обороны, внутренний аудит выявил, что текущие правила предоставляют командирам воинских подразделений слишком много свободы в интерпретации терминов "боевые действия" и "боевое (специальное) задание", что позволяло им произвольно выплачивать дополнительные вознаграждения.



В одном из случаев, военнослужащие из понтонно-мостовой роты, осуществлявшие задачи в Киевской области, получали ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

"Это несправедливо, когда дополнительные выплаты за боевое участие получают те, кто не сталкивается с непосредственной угрозой или не поддерживает тех, кто находится в прямой боевой зоне. Мы выявляем подобные манипуляции и активно закрываем уязвимые места, которые могут использоваться для злоупотреблений", - подчеркнул заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир.

На данный момент Министерство обороны консультируется с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, чтобы обеспечить, что дополнительные выплаты будут получать только те, кто действительно выполняет боевые задачи и участвует в боевых действиях.