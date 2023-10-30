Минобороны раскрывает финансовые нарушения: более 100 млн выплачены неправомерно

Более чем 123 миллиона гривен были выплачены лицам, которые не принимали участие в боевых действиях, сообщает Министерство обороны.
По данным Министерства обороны, внутренний аудит выявил, что текущие правила предоставляют командирам воинских подразделений слишком много свободы в интерпретации терминов "боевые действия" и "боевое (специальное) задание", что позволяло им произвольно выплачивать дополнительные вознаграждения.
В одном из случаев, военнослужащие из понтонно-мостовой роты, осуществлявшие задачи в Киевской области, получали ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.
По данным Министерства обороны, внутренний аудит выявил, что текущие правила предоставляют командирам воинских подразделений слишком много свободы в интерпретации терминов "боевые действия" и "боевое (специальное) задание", что позволяло им произвольно выплачивать дополнительные вознаграждения.
В одном из случаев, военнослужащие из понтонно-мостовой роты, осуществлявшие задачи в Киевской области, получали ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.
На данный момент Министерство обороны консультируется с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, чтобы обеспечить, что дополнительные выплаты будут получать только те, кто действительно выполняет боевые задачи и участвует в боевых действиях.
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