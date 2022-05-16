Минобороны Британии: россия потеряла в Украине треть своей сухопутной группировки

08:37 16 мая Киев, Украина

Наступление российской армии на Донбассе, заявленное как «вторая фаза» продолжающего третий месяц вторжения, утратило импульс и существенно отстает от графика.



Такую оценку в ежедневной разведсводке в воскресенье, 15 мая, дает Минобороны Великобритании.



Продвижение российских сил все больше сдерживается деградацией огневых возможностей, низким боевым духом и уменьшением боевой эффективности - многие из этих факторов продолжат препятствовать российской операции в Украине, поскольку утраченный потенциал невозможно быстро восстановить, отмечают британские военные.



С начала вторжения, по их оценке, российская армия уже потеряла треть своей сухопутной группировки и продолжает нести значительные потери на юго-востоке Украины, при этом не достигая прогресса.



россия не смогла добиться значимых территориальных завоеваний в течение последнего месяца и вряд ли сможет ускорить продвижение в ближайшие 30 дней, говорится в заявлении британского Минобороны.



Задержки армии, как отмечают в Лондоне, усугубляются потерей критических средств, таких как понтонное оборудование и разведывательные дроны, тогда как российские беспилотники остаются уязвимыми перед украинскими системами ПВО.



Потерпев поражение под Харьковом, где российские силы был отброшены практически до границы, Кремль сужает задачи операции и бросает все силы на луганское направление. Главная цель – взять область в кольцо, заявил в воскресенье глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Но эти действия сопровождаются дальнейшими потерями: отдельные батальонно-тактические группы лишились 80% своего состава, заявил официальный представитель Генштаба Украины Олександр Штупун.



По его словам, в районе Попасной из-за тяжелых потерь и неспособности действовать независимо силы ВДВ рф соединяются с бойцами частных военных компаний.



В НАТО полагают, что Украина может выиграть войну, заявил в воскресенье по итогам переговоров глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг.



Российская операция, по его словам, «терпит неудачу».