Минобороны Британии отметило, как наступление зимы повлияет на боевые действия в Украине

10:08 14 ноября Киев, Украина

Британская разведка рассказала, с наступлением зимы условия для военных значительно усложняются и будет влиять и на общую интенсивность операций на театре боевых действий.



Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 14 ноября.



Как отмечают в нем, изменение времени года повлияет на условия и российской, и украинской армии: наступает период самого короткого светового дня и низких температур.

"Любые решения Генштаба рф частично будут обусловлены наступлением зимы. Световой день сокращается до менее чем 9 часов в сутки, по сравнению с 15-16 в разгар лета. Это означает меньше наступательных операций и больше статического, оборонного фронта", - отмечают в обзоре.

На решения в том числе может влиять доступность приборов ночного видения.



Также вызовом будет холод, и если у военных будут проблемы с зимней формой и адаптированными к зиме условиями проживания, это со значительной вероятностью будет заканчиваться для них проблемами со здоровьем. В дополнение, холод почти вдвое сокращает "золотой час" для успешного выживания тяжелораненых.



Дождь, сильный ветер и метели станут дополнительным вызовом для военных в полевых условиях, и не только их комфорта и морального состояния, но и способности ухаживать за оружием, чтобы оно работало без сбоев.