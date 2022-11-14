Минобороны Британии отметило, как наступление зимы повлияет на боевые действия в Украине

Британская разведка рассказала, с наступлением зимы условия для военных значительно усложняются и будет влиять и на общую интенсивность операций на театре боевых действий.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 14 ноября.
Как отмечают в нем, изменение времени года повлияет на условия и российской, и украинской армии: наступает период самого короткого светового дня и низких температур.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 14 ноября.
Как отмечают в нем, изменение времени года повлияет на условия и российской, и украинской армии: наступает период самого короткого светового дня и низких температур.
На решения в том числе может влиять доступность приборов ночного видения.
Также вызовом будет холод, и если у военных будут проблемы с зимней формой и адаптированными к зиме условиями проживания, это со значительной вероятностью будет заканчиваться для них проблемами со здоровьем. В дополнение, холод почти вдвое сокращает "золотой час" для успешного выживания тяжелораненых.
Дождь, сильный ветер и метели станут дополнительным вызовом для военных в полевых условиях, и не только их комфорта и морального состояния, но и способности ухаживать за оружием, чтобы оно работало без сбоев.
Также вызовом будет холод, и если у военных будут проблемы с зимней формой и адаптированными к зиме условиями проживания, это со значительной вероятностью будет заканчиваться для них проблемами со здоровьем. В дополнение, холод почти вдвое сокращает "золотой час" для успешного выживания тяжелораненых.
Дождь, сильный ветер и метели станут дополнительным вызовом для военных в полевых условиях, и не только их комфорта и морального состояния, но и способности ухаживать за оружием, чтобы оно работало без сбоев.
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