Минобороны Британии объяснило ежедневные обстрелы рф Харькова
12:17 19 августа Киев, Украина
Российские оккупанты каждый день обстреливают Харьков с целью сдержать на данном направлении украинских бойцов.
Об этом заявили в Минобороны Великобритании в своем Twitter в пятницу, 19 августа.
"Несмотря на то, что линия фронта в этом секторе мало сдвинулась с мая, второй город Украины был под одними из наиболее последовательных обстрелов с начала вторжения, когда российские силы, вероятно, имели целью достичь окрестностей за 24 часа", - сказано в сообщении.
Британское ведомство отмечает, что Харьков расположен примерно в 15 км от российской линии фронта. Город пострадал, по причине того, что он остается в радиусе действия большинства видов российской артиллерии.
Залповые ракетные установки и в целом неточное оружие вызвали опустошение в значительных частях города.
"Российские войска сравнительно незначительно удерживают харьковское направление, но продолжают проводить локальные рейды и обстрелы украинских сил. Вероятно, они пытаются заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, чтобы предотвратить использование их как силы для контратаки в другом месте", - резюмировали в министерстве.
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