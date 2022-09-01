Минобороны Британии объяснило ежедневные обстрелы рф Харькова

12:17 19 августа Киев, Украина

Российские оккупанты каждый день обстреливают Харьков с целью сдержать на данном направлении украинских бойцов.

Об этом заявили в Минобороны Великобритании в своем Twitter в пятницу, 19 августа.

"Несмотря на то, что линия фронта в этом секторе мало сдвинулась с мая, второй город Украины был под одними из наиболее последовательных обстрелов с начала вторжения, когда российские силы, вероятно, имели целью достичь окрестностей за 24 часа", - сказано в сообщении.



Британское ведомство отмечает, что Харьков расположен примерно в 15 км от российской линии фронта. Город пострадал, по причине того, что он остается в радиусе действия большинства видов российской артиллерии.



Залповые ракетные установки и в целом неточное оружие вызвали опустошение в значительных частях города.