Минобороны Австралии направило Украине гаубицы M777

Министерство обороны Австралии направило Украине шесть буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм и соответствующие боеприпасы к этим артиллерийским системам, сообщает издание Defense Brief.
Указано, что накануне на авиабазе Королевских ВВС Австралии гаубицы были загружены на военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III.
Как сообщается, орудие калибра 155 мм, которое весит 4100 кг и имеет длину 10,7 метра в развернутой конфигурации, может производить два выстрела в минуту (продолжительный) или пять выстрелов в минуту (быстрый), а его эффективная дальность составляет 24 км для обычных снарядов или 30 км для улучшенных снарядов.
Австралия также предоставляет гуманитарную помощь Украине на сумму 65 миллионов долларов.
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