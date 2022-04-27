Минобороны Австралии направило Украине гаубицы M777

16:01 27 апреля Киев, Украина

Министерство обороны Австралии направило Украине шесть буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм и соответствующие боеприпасы к этим артиллерийским системам, сообщает издание Defense Brief.



Указано, что накануне на авиабазе Королевских ВВС Австралии гаубицы были загружены на военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III.

Как сообщается, орудие калибра 155 мм, которое весит 4100 кг и имеет длину 10,7 метра в развернутой конфигурации, может производить два выстрела в минуту (продолжительный) или пять выстрелов в минуту (быстрый), а его эффективная дальность составляет 24 км для обычных снарядов или 30 км для улучшенных снарядов.

"Правительство страны будет и дальше искать возможности для предоставления оперативной военной помощи Вооруженным Силам Украины, противостоящим жестокому, безжалостному и незаконному вторжению России", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Австралия также предоставляет гуманитарную помощь Украине на сумму 65 миллионов долларов.