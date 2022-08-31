Минобороны получило новые подтверждения о подготовке рф провокации на ЗАЭС
12:13 19 августа Киев, Украина
Получены новые подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории ЗАЭС сегодня, 19 августа.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В частности, лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) предписано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала. 18 августа на вечернем собрании руководства ЗАЭС отсутствовали представители Росатома. При том, что с момента оккупации сотрудники Росатома в обязательном порядке присутствовали на всех подобных совещаниях. К настоящему моменту они вообще покинули территорию ЗАЭС", - сообщает ГУР.
В ГУР Минобороны подчеркивают, что есть высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте.
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