Министры юстиции стран G7 подписали "Берлинскую декларацию" о помощи Украине

17:54 29 ноября Киев, Украина

Встреча министров юстиции стран G7 с участием Украины завершилась принятием Берлинской декларации и договоренностью тесно координировать сотрудничество ради расследования военных преступлений в Украине и привлечения виновных к ответственности.





Участники встречи осудили агрессивную войну россии против Украины. Они отметили, что российская федерация грубо нарушает международное право, в том числе Устав ООН. В декларации осудили нападения, убийства и ранения гражданских, некомбатантов и военнопленных, исчезновение детей, систематические и целенаправленные нападения на объекты критической инфраструктуры, причинение вреда медицинским работникам и медучреждениям. А также связанное с войной сексуальное и гендерное насилие. Текст декларации обнародован на сайте министерства юстиции ФРГ.Участники встречи осудили агрессивную войну россии против Украины. Они отметили, что российская федерация грубо нарушает международное право, в том числе Устав ООН. В декларации осудили нападения, убийства и ранения гражданских, некомбатантов и военнопленных, исчезновение детей, систематические и целенаправленные нападения на объекты критической инфраструктуры, причинение вреда медицинским работникам и медучреждениям. А также связанное с войной сексуальное и гендерное насилие.

“Военные преступления и другие зверства не должны оставаться безнаказанными. Преследование по основным преступлениям международного права имеет для нас главный приоритет", — говорится в декларации.

В документе также отметили трансграничное сотрудничество между странами, предусмотренное национальным законодательством.

"Для облегчения работы следственных органов, ответственных за эти международные преступления, важно, чтобы органы власти разных стран быстро и эффективно контактировали между собой", - отмечается в декларации.

Расследование необходимо координировать на ранней стадии, отметили юристы. Стороны будут пытаться использовать имеющиеся и проверенные механизмы в соответствии с их полномочиями.



К примеру, Genocide Network будет продолжать служить сетью национальных координационных центров для содействия обмену информацией о расследовании военных преступлений. Также Европейская судебная сеть (EJN) будет действовать как сеть контактных пунктов для трансграничных судебных органов. Кроме того, Евроюст, благодаря недавнему расширению его прерогатив, теперь может проводить расследование на национальном и международном уровнях.



Кроме того, международные партнеры намерены поделиться своими передовыми практиками в работе с потерпевшими и свидетелями в рамках расследования.



Во встрече приняли участие министры юстиции Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также министр юстиции и генпрокурор Украины, комиссар ЕС по юстиции, генеральный прокурор Международного уголовного суда. "Берлинская встреча" стала первой. Ожидается, что министры юстиции "Большой семерки" снова встретятся в следующем году.