Министры обороны Украины и Ирака подписали меморандум

Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«Подписание меморандума даст возможность продолжить взаимовыгодное сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран, усилить партнерские отношения и обеспечить реализацию проектов в сферах, которые составляют взаимовыгодный интерес», – говорится в сообщении.