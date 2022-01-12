Министры обороны Украины и Ирака подписали меморандум
14:55 04 Сентябрь Киев, Украина
В Киеве состоялась встреча министров обороны Украины Андрея Тарана и Ирака
Джума Инад Саадун Аль-Джубури, был подписан меморандум
о военном сотрудничестве между ведомствами стран.
Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.
«Подписание меморандума даст возможность продолжить взаимовыгодное сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран, усилить партнерские отношения и обеспечить реализацию проектов в сферах, которые составляют взаимовыгодный интерес», – говорится в сообщении.
Также стороны обсудили потенциал партнерства относительно обмена опытом ведения боевых действий.
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