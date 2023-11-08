Министры иностранных дел G7 согласовали санкции против рф и поддержку Украины

Министры иностранных дел стран Большой семерки, собравшись в Токио для встречи по Украине, пришли к соглашению о сохранении единой позиции в G7 относительно введения строгих санкций против россии и о предоставлении решительной поддержки Украине, даже в условиях нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.
Эту информацию содержит итоговый пресс-релиз, опубликованный Министерством иностранных дел Японии, которая в настоящее время председательствует в G7.
Сессия, посвященная Украине, продлилась 80 минут и собрала высших представителей иностранных дел стран G7, а также верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
В пресс-релизе подчеркивается решимость G7 ускорить усилия в сфере средне- и долгосрочного восстановления, а также восстановления в целом, в рамках единства как государственного, так и частного секторов. Министры также выразили неотложную необходимость продвижения процесса "формулы мира" в сотрудничестве с международными партнерами.
На встрече в Токио также обсуждался кризис на Ближнем Востоке в свете террористических атак на Израиль со стороны исламистской организации ХАМАС, а также гуманитарная ситуация в Секторе Газа.
Эту информацию содержит итоговый пресс-релиз, опубликованный Министерством иностранных дел Японии, которая в настоящее время председательствует в G7.
Сессия, посвященная Украине, продлилась 80 минут и собрала высших представителей иностранных дел стран G7, а также верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
В пресс-релизе подчеркивается решимость G7 ускорить усилия в сфере средне- и долгосрочного восстановления, а также восстановления в целом, в рамках единства как государственного, так и частного секторов. Министры также выразили неотложную необходимость продвижения процесса "формулы мира" в сотрудничестве с международными партнерами.
На встрече в Токио также обсуждался кризис на Ближнем Востоке в свете террористических атак на Израиль со стороны исламистской организации ХАМАС, а также гуманитарная ситуация в Секторе Газа.
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