Министры G7 осудили передачу северокорейского оружия россии

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) выразили крайнее осуждение передачи северокорейского вооружения россии, согласно заявлению МИД Японии, которая возглавляет G7 в 2023 году.
В заявлении указывается, что министры иностранных дел G7 "решительно осудили неоднократные запуски баллистических ракет Северной Кореей и передачу оружия из Северной Кореи в россию, что прямо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".
По данным, Северная Корея предоставила россии более миллиона артиллерийских снарядов для использования в военных действиях на Украине. В обмен, по всей видимости, Пхеньян получил консультации по спутниковым технологиям.
Саммит лидеров Северной Кореи и россии, который состоялся в сентябре на дальнем востоке россии, вызвал обеспокоенность Соединенных Штатов и обвинения в передаче оружия.
Также на встрече G7 были обсуждены способы сотрудничества с Китаем. Министры иностранных дел "повторно подтвердили важность открытого диалога с Китаем и выражения своих обеспокоенностей напрямую, признавая значимость совместной работы с Китаем по решению глобальных вызовов и в областях общего интереса".
В заявлении указывается, что министры иностранных дел G7 "решительно осудили неоднократные запуски баллистических ракет Северной Кореей и передачу оружия из Северной Кореи в россию, что прямо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".
По данным, Северная Корея предоставила россии более миллиона артиллерийских снарядов для использования в военных действиях на Украине. В обмен, по всей видимости, Пхеньян получил консультации по спутниковым технологиям.
Саммит лидеров Северной Кореи и россии, который состоялся в сентябре на дальнем востоке россии, вызвал обеспокоенность Соединенных Штатов и обвинения в передаче оружия.
Также на встрече G7 были обсуждены способы сотрудничества с Китаем. Министры иностранных дел "повторно подтвердили важность открытого диалога с Китаем и выражения своих обеспокоенностей напрямую, признавая значимость совместной работы с Китаем по решению глобальных вызовов и в областях общего интереса".
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