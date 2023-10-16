Министры финансов ЕС ожидают подтверждение США поддержки Украины

18:43 16 октября Киев, Украина





Эту информацию перед началом Совета министров ЕС по вопросам финансов сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, ссылаясь на Укринформ. Сегодня, 16 октября, министры финансов стран Европейского союза проведут третий раунд Трансатлантического диалога с министром финансов США Джанет Йеллен. В ходе этой дискуссии представители ЕС надеются услышать подтверждение намерения Соединенных Штатов оказывать поддержку Украине.Эту информацию перед началом Совета министров ЕС по вопросам финансов сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, ссылаясь на Укринформ.

"Сегодня министры смогут провести третий Трансатлантический диалог с США. Для нас важно услышать от Йеллен убедительные обязательства со стороны ее администрации продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, а также продолжать сотрудничество по нескольким вопросам с Европейским Союзом, включая глобальное соглашение по налогообложению", - подчеркнул Джентилони.

Он отметил, что сегодняшнее собрание европейских министров финансов является первым после возобновления насилия на Ближнем Востоке в результате террористической атаки со стороны ХАМАС на Израиль. Кроме геополитических и гуманитарных аспектов, этот кризис, по словам Джентилони, также вызвал экономические проблемы как для Европы, так и для стран региона.