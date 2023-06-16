Министры Чехии и Словакии обсудили ситуацию вокруг Украины и дезинформацию в Праге

Министры иностранных дел Чехии Ян Липавский и Словацкой Республики Мирослав Влаховский провели встречу в Праге, где обсудили широкий спектр вопросов, включая ситуацию вокруг Украины и борьбу с дезинформацией.
В рамках диалога, который состоялся, МИД Чехии сообщил о готовности министров продолжать укреплять региональное сотрудничество, особенно в форматах S3 и V4.
Они также выразили готовность продолжать оказывать поддержку Украине, а также готовиться к восстановлению после конфликта и снижать энергетическую зависимость от россии.
В ходе встречи также был обсужден вопрос о расширении Европейского союза. Министры обменивались опытом в области борьбы с дезинформацией, которая сегодня является одной из ключевых угроз для безопасности Чехии и Словакии.
Чешский министр выразил свое одобрение углубления сотрудничества между чешским и словацким группами StratCom в области обмена опытом по противодействию дезинформации.
Эта поездка стала первым зарубежным визитом Мирослава Влаховского после его назначения на пост министра иностранных дел и европейских дел Словацкой Республики.
В рамках диалога, который состоялся, МИД Чехии сообщил о готовности министров продолжать укреплять региональное сотрудничество, особенно в форматах S3 и V4.
Они также выразили готовность продолжать оказывать поддержку Украине, а также готовиться к восстановлению после конфликта и снижать энергетическую зависимость от россии.
В ходе встречи также был обсужден вопрос о расширении Европейского союза. Министры обменивались опытом в области борьбы с дезинформацией, которая сегодня является одной из ключевых угроз для безопасности Чехии и Словакии.
Чешский министр выразил свое одобрение углубления сотрудничества между чешским и словацким группами StratCom в области обмена опытом по противодействию дезинформации.
Эта поездка стала первым зарубежным визитом Мирослава Влаховского после его назначения на пост министра иностранных дел и европейских дел Словацкой Республики.
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