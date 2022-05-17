Министр юстиции рассказал о 4 направлениях конфискации активов рф

19:53 17 мая Киев, Украина

Инициатива по изъятию активов России в Украине может стать хорошим примером для других стран, считает министр юстиции Украины.





Об этом заявил министра юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.



По словам министра, первое направление - конфискация по решению суда, как было в случае с активами нардепа Виктора Медведчука.



Второе направление - через свежепринятый и переданный на подпись президенту закон о конфискации российских активов. Согласно этому закону, решение о конфискации будет принимать Высший антикоррупционный суд на основании нескольких десятков критериев, по которым будут определяться подсанкционные лица, чье имущество подлежит конфискации.



Третье направление - конфискация на основании нынешнего закона о национализации российского имущества. Под его действие попадают



Есть и четвертый путь, но именно его Малюська считает нежелательным. Украина предполагает четыре возможных направления конфискации активов России и связанных с ней компаний, но один из них считает нежелательным.Об этом заявил министра юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.По словам министра, первое направление - конфискация по решению суда, как было в случае с активами нардепа Виктора Медведчука.Второе направление - через свежепринятый и переданный на подпись президенту закон о конфискации российских активов. Согласно этому закону, решение о конфискации будет принимать Высший антикоррупционный суд на основании нескольких десятков критериев, по которым будут определяться подсанкционные лица, чье имущество подлежит конфискации.Третье направление - конфискация на основании нынешнего закона о национализации российского имущества. Под его действие попадают активы "Сбербанка" и "Проминвестбанка".Есть и четвертый путь, но именно его Малюська считает нежелательным.

"Самый простой способ - конфискация имущества в связи с военным положением. Но этот путь нежелателен. Такая конфискация не требует никакой аргументации, но возникает обязанность компенсировать стоимость. Поэтому пока он не используется", - добавил Малюська.



Инициатива по конфискации российских активов в Украине, по словам министра, может стать хорошим примером для других стран.