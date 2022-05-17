Министр юстиции рассказал о 4 направлениях конфискации активов рф

Инициатива по изъятию активов России в Украине может стать хорошим примером для других стран, считает министр юстиции Украины.
Украина предполагает четыре возможных направления конфискации активов России и связанных с ней компаний, но один из них считает нежелательным.
Об этом заявил министра юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.
По словам министра, первое направление - конфискация по решению суда, как было в случае с активами нардепа Виктора Медведчука.
Второе направление - через свежепринятый и переданный на подпись президенту закон о конфискации российских активов. Согласно этому закону, решение о конфискации будет принимать Высший антикоррупционный суд на основании нескольких десятков критериев, по которым будут определяться подсанкционные лица, чье имущество подлежит конфискации.
Третье направление - конфискация на основании нынешнего закона о национализации российского имущества. Под его действие попадают активы "Сбербанка" и "Проминвестбанка".
Есть и четвертый путь, но именно его Малюська считает нежелательным.
Об этом заявил министра юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.
По словам министра, первое направление - конфискация по решению суда, как было в случае с активами нардепа Виктора Медведчука.
Второе направление - через свежепринятый и переданный на подпись президенту закон о конфискации российских активов. Согласно этому закону, решение о конфискации будет принимать Высший антикоррупционный суд на основании нескольких десятков критериев, по которым будут определяться подсанкционные лица, чье имущество подлежит конфискации.
Третье направление - конфискация на основании нынешнего закона о национализации российского имущества. Под его действие попадают активы "Сбербанка" и "Проминвестбанка".
Есть и четвертый путь, но именно его Малюська считает нежелательным.
Инициатива по конфискации российских активов в Украине, по словам министра, может стать хорошим примером для других стран.
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