16:19 26 апреля Киев, Украина

Министр вооруженных сил (ВС) Великобритании Джеймс Хиппи назвал абсолютно легитимными удары Украины по объектам на территории России с целью нарушить цепочки снабжения, которые в противном случае прямо поспособствуют смерти и кровопролитию на украинской земле.

Он выступил в программе Today на BBC Radio 4 после предупреждений министра иностранных дел России Сергея Лаврова о поставках НАТО оружия Украине.

Отвечая на вопрос о законности нанесения ударов по территории России, оружием , поставленным Великобританией, министр заявил, что не видит в этом проблемы и нарушений каких-либо норм и законов.

"Атака Украиной целей внутри рф является таким же выбором Украины в ответ на выбор россии «неконтролируемо бомбить украинские города и села».. Многие страны используют импортированное оружие, и в случаях его применения вину возлагают не на производителя или поставщика, а на страну, которая его использовала", - заявил Джеймс Хиппи.

В ответ на заявления министра вооруженных сил Великобритании, говорящий рот МИД рф Мария Захарова начала угрожать, что россия может ударить и по Британии.