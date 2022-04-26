Министр ВС Великобритании поддержал нанесение Украиной ударов по россии из британского оружия

Министр вооруженных сил (ВС) Великобритании Джеймс Хиппи назвал абсолютно легитимными удары Украины по объектам на территории России с целью нарушить цепочки снабжения, которые в противном случае прямо поспособствуют смерти и кровопролитию на украинской земле.
Он выступил в программе Today на BBC Radio 4 после предупреждений министра иностранных дел России Сергея Лаврова о поставках НАТО оружия Украине.
Отвечая на вопрос о законности нанесения ударов по территории России, оружием, поставленным Великобританией, министр заявил, что не видит в этом проблемы и нарушений каких-либо норм и законов.
В ответ на заявления министра вооруженных сил Великобритании, говорящий рот МИД рф Мария Захарова начала угрожать, что россия может ударить и по Британии.
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