Министр Умеров о ракетном ударе по 128 ОГШБ: серьезные нарушения правил маскировки

18:06 14 ноября Киев, Украина

Министр обороны Рустем Умеров раскрыл результаты проверки обстоятельств ракетного удара по 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде и подчеркнул серьезные нарушения правил маскировки.

В своем сообщении в Фейсбуке, Умеров отметил, что бойцов собрали во дворе дома для церемонии награждения, пренебрегая необходимыми мерами безопасности, такими как маскировка, и припарковав более десяти автомобилей рядом.

В то время в небе был обнаружен российский беспилотник-разведчик, и несмотря на предупреждение о воздушной тревоге и зафиксированный ракетный пуск, не были приняты централизованные меры безопасности на месте награждения. Умеров подчеркнул, что следствие по этому инциденту продолжается, и все виновные будут подвергнуты наказанию согласно закону.

Министр обороны поручил Генеральному штабу провести проверку выполнения протоколов безопасности в подразделениях и обратился ко всем командирам с требованием соблюдения базовых мер безопасности.