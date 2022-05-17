Министр по делам ветеранов отправлен в отставку

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подал в отставку в связи с состоянием здоровья, Верховная Рада поддержала его увольнение с должности.
"За" проголосовали 251 народный депутат.
Напомним, проект постановления об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины зарегистрировали в Верховной Раде 16 декабря.
Так, Сергей Бессараб стал министром по делам ветеранов 12 марта 2020.
До этого, с 2012-2014 год, был первым заместителем командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. С 2015 года - командующий АТО, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Так, Сергей Бессараб стал министром по делам ветеранов 12 марта 2020.
До этого, с 2012-2014 год, был первым заместителем командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. С 2015 года - командующий АТО, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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