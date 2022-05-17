Министр по делам ветеранов отправлен в отставку

12:23 16 декабря Киев, Украина

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подал в отставку в связи с состоянием здоровья, Верховная Рада поддержала его увольнение с должности.

"За" проголосовали 251 народный депутат.

"Комитет предлагает Верховной Раде принять эту отставку. Она связана с состоянием здоровья", - пояснила председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Напомним, проект постановления об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины зарегистрировали в Верховной Раде 16 декабря.



Так, Сергей Бессараб стал министром по делам ветеранов 12 марта 2020.



До этого, с 2012-2014 год, был первым заместителем командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. С 2015 года - командующий АТО, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.