Министр обороны Украины встретится с главой Пентагона США в четверг

15:36 16 Ноябрь Киев, Украина

Глава Минобороны США Ллойд Остин 18 ноября встретится с новоназначенным министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"В четверг глава Минобороны США будет приветствовать министра обороны Украины Алексея Резникова в Пентагоне. В ходе встречи стороны обсудят вопросы сотрудничества между странами в сфере безопасности и обороны", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

15 ноября Резников провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Вчерашняя встреча - первая в расписании мер международного сотрудничества министра обороны Украины Алексея Резникова на новой должности и является свидетельством углубления стратегического партнерства между двумя странами", - отметили в украинском Минобороны.

Встреча глав оборонных ведомств состоится на фоне сообщений о накоплении российских войск вблизи границ Украины.

США призвали Россию к большей прозрачности по военным передвижениям вблизи украинской границы.

"Мы продолжаем видеть необычную военную деятельность и концентрацию сил в России, но у границ Украины. Это нас продолжает беспокоить", - отметил Кирби в понедельник.

"Со стороны России не было прозрачности относительно концентрации сил на западе страны и мы продолжаем призывать их к прозрачности", - добавил спикер.

Он противопоставил это американским учениям, о которых предоставляется информация в виде пресс-релизов, фото и видео.