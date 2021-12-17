Министр обороны Украины встретится с главой Пентагона США в четверг
15:36 16 Ноябрь Киев, Украина
Глава Минобороны США Ллойд Остин
18 ноября встретится с новоназначенным министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
"В четверг глава Минобороны США будет приветствовать министра обороны Украины Алексея Резникова в Пентагоне. В ходе встречи стороны обсудят вопросы сотрудничества между странами в сфере безопасности и обороны", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
15 ноября Резников провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.
"Вчерашняя встреча - первая в расписании мер международного сотрудничества министра обороны Украины Алексея Резникова на новой должности и является свидетельством углубления стратегического партнерства между двумя странами", - отметили в украинском Минобороны.
Встреча глав оборонных ведомств состоится на фоне сообщений о накоплении российских войск вблизи границ Украины.
США призвали Россию к большей прозрачности по военным передвижениям вблизи украинской границы.
"Мы продолжаем видеть необычную военную деятельность и концентрацию сил в России, но у границ Украины. Это нас продолжает беспокоить", - отметил Кирби в понедельник.
"Со стороны России не было прозрачности относительно концентрации сил на западе страны и мы продолжаем призывать их к прозрачности", - добавил спикер.
Он противопоставил это американским учениям, о которых предоставляется информация в виде пресс-релизов, фото и видео.
"Я даже говорю вам, какие подразделения присоединяются, какие способности тестируются", - добавил Кирби об американских учениях.
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