Министр обороны Украины принял участие во встрече министров обороны стран ЕС

20:12 30 августа Киев, Украина

Министр обороны Украины Алексей Резников принял участие в неформальной встрече министров обороны стран Европейского союза.

Об этом украинский чиновник сообщил в Twitter во вторник, 30 августа.



Он проинформировал зарубежных коллег о ситуации на фронте.

"Принял участие в неформальной встрече руководства ЕС и министров обороны. Проинформировал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля и коллег о текущей ситуации на поле боя, нашем видении будущего сотрудничества в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС", - сказано в его сообщении.

По словам главы Минобороны, он в ходе встречи назвал актуальные приоритеты украинцев для достижения полной деоккупации территорий страны.



/>Встреча глав Минобороны стран ЕС проходила в Праге. Участники встречи обсуждали также вопрос военной помощи Украине.