Министр обороны Украины принял участие во встрече министров обороны стран ЕС

Министр обороны Украины Алексей Резников принял участие в неформальной встрече министров обороны стран Европейского союза.
Об этом украинский чиновник сообщил в Twitter во вторник, 30 августа.
Он проинформировал зарубежных коллег о ситуации на фронте.
Он проинформировал зарубежных коллег о ситуации на фронте.
По словам главы Минобороны, он в ходе встречи назвал актуальные приоритеты украинцев для достижения полной деоккупации территорий страны.
/>Встреча глав Минобороны стран ЕС проходила в Праге. Участники встречи обсуждали также вопрос военной помощи Украине.
/>Встреча глав Минобороны стран ЕС проходила в Праге. Участники встречи обсуждали также вопрос военной помощи Украине.
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