10:24 04 сентября Киев, Украина

Во время своего видеообращения вечером в воскресенье, 3 сентября, президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, да и с обществом в целом", - заявил Зеленский.

Уже в понедельник, 4 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников подал заявление об отставке с занимаемой должности главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Об этом он лично сообщил в Facebook.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!" - написал он.

Напомним, накануне Зеленский подтвердил увольнение Резникова с поста министра обороны и назвал его преемника.

Верховная Рада будет голосовать за отставку министра обороны и назначение его преемника уже на этой неделе.