Министр обороны пообещал дать оружие всем патриотам

13:40 24 Февраль Киев, Украина

Министр обороны Украины выступил с обращением к гражданам Украины, в котором сообщил о том, что все, кто изъявит желание принимать участие в территориальной обороне получат оружие.

"Даем оружие всем патриотам" - сказал министр обороны Алексей Резников, призывая вступать в территориальную оборону всех, кто готов держать оружие в руках.

Он подчеркнул, что все процедуры упрощены. Для получения оружия необходимо иметь при себе только паспорт.

"Даем оружие всем патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага! Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ" Слава единой Украине!", - сказал глава Минобороны.