Министр культуры Германии против культурного бойкота россии

18:38 18 октября Киев, Украина

Министр культуры Германии, Клаудия Рот, выступила против культурного бойкота россии после вторжения российских войск в Украину. Она не верит в "культурный бойкот всего российского".



На Франкфуртской книжной ярмарке, политик от партии "Зеленых" отметила, что русский язык не должен рассматриваться как собственность путина. Клаудия Рот подчеркнула, что в россии существует "другая россия", представленная правозащитниками, писателями, диссидентами, молодым поколением, а также членами ЛГБТ-движения и экологического движения, которые подвергаются массовым преследованиям.



Министр культуры Германии выразила опасение, что культурный бойкот может негативно повлиять на эти критические голоса, которые высказываются против российского режима. Она призвала осторожно поддерживать их и делать все возможное, чтобы эти голоса были услышаны в россии, без подвергания их дополнительной опасности.