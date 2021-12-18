13:47 02 Декабрь Киев, Украина

Министр культуры Александр Ткаченко передумал уходить в отставку, так как бюджет на культуру на 2022 год существенно вырос.





В свою очередь, Ткаченко после принятия Верховной Радой государственного бюджета на следующий год похвастался расходами на сферу культуры и информполитики.



«Бюджет 2022 года на культуру, креативную индустрию и информационную политику – 14,5 млрд. грн. В том числе субвенции – 1,8



Ткаченко выделил следующие пункты:



Большая реставрация входит в 2022 году с реально принадлежащим бюджетом. На реставрацию заведений общегосударственного значения, строительство Мемориала жертв голодомора и Мемориала Героев Небесной Сотни и реставрацию памятников Об этом заявила сегодня заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, ко второму чтению бюджет на культуру был существенно увеличен, поэтому «министр работает».В свою очередь, Ткаченко после принятия Верховной Радой государственного бюджета на следующий год похвастался расходами на сферу культуры и информполитики.«Бюджет 2022 года на культуру, креативную индустрию и информационную политику – 14,5 млрд. грн. В том числе субвенции – 1,8 млрд грн («Большая реставрация» и Центры культурных услуг). Сейчас Минкультуры без расходов на кино, но 4,6 млрд грн дофинансирования сферы – наша с вами общая победа. Непростая (даже сказать очень), но победа», – написал министр в соцсетях.Ткаченко выделил следующие пункты:Большая реставрация входит в 2022 году с реально принадлежащим бюджетом. На реставрацию заведений общегосударственного значения, строительство Мемориала жертв голодомора и Мемориала Героев Небесной Сотни и реставрацию памятников культурного наследия местного значения – 3,6 млрд грн.



Мы посылаем информбезопасность. Первые учтены расходы на Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности и расширения сети Укринформа, а также его вещание за границей. Это будет способствовать усилению защиты суверенитета Украины – 631,2 млн. грн.



Запланировано финансирование (ура) Государственной инспекции культурного наследия Украины – 13,8 млн. грн. и Государственной службы охраны культурного наследия Украины – 19,3 млн. грн. Они наконец-то заработают.

Сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках – 597,7 млн. грн

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Увеличили фонд развития заведений общегосударственного значения. сотрудничество, дав возможность увеличить и усилить деятельность. Общая сумма – 1,8 млрд грн.



Для реализации планов важного для нашей нации Украинского института национальной памяти – 167,3 млн. грн. Сумма в мерах по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти, обеспечения деятельности Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства и Отраслевого Государственного Архива.



Финансово усиливаем деятельность Украинского института книги, поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире – 335,5 млн. грн.



Обеспечение деятельности национальных музеев, национальных и государственных библиотек и культурно-просветительских центров – 1,1 млрд. грн.



Учтена субвенция местным бюджетом на создание центров культурных услуг (ЦКП) – 100 млн грн за счет субвенций.



Обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, включая проведение Фондом мероприятий по поддержке проектов – 703 млн грн.



Предусмотрены сферы подготовки кадров для культуры и искусства учреждениями профессионального передового и высшего образования – 1,6 млрд. грн. В том числе капитальные расходы развития Киевского государственного хореографического училища – 132 млн грн.



Планируемые мероприятия в сфере культуры и искусства, охрана культурного наследия, вывоз, ввоз и возврат культурных ценностей, государственная языковая политика, межнациональные отношения, религии и защита прав национальных сообществ с учетом проведения Дней Украины в Европе и Международного художественного форума – 469 млн грн.



Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины – 2 млрд грн, учитывая мероприятия по европейской и евроатлантической интеграции в информационной сфере. Из этой суммы финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины составила 1,9 млрд грн.



Работа национальных художественных коллективов, концертных организаций и их дирекций, национальных и государственных организаций – 942,7 млн. грн.



Предоставление образования заведениями общего среднего и внешкольного образования государственной формы собственности, методическое обеспечение деятельности учебных заведений – 273,6 млн. грн.



На деятельность Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести – 17,2 млн. грн.



Для Государственного агентства Украины по искусству и художественному образованию – 20,1 млн грн.



Цифровизация культуры (финансируется впервые) – 40 млн грн.



«И отдельно о кино. Отстаиванием бюджета на эту сферу заботились мы, увеличив цифру 673,1 млн. грн. в первом чтении до 1,687 млрд. грн. во втором. Которую и утвердили. На заседании правительства, на котором утверждался проект бюджета, также в протоколе зафиксировано мое замечание по поводу необходимости пересмотра в первом квартале дополнительных средств на Музей Голодомора и Гостеприимный Двор», – написал Ткаченко.