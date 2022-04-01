Министр иностранных дел Украины примет участие в заседании Люблинского треугольника

Рабочая поездка Кулебы в составе официальной делегации во главе с президентом Украины начнется сегодня, 6 июля, сообщает Правительственный портал.

"Кулеба с министрами иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и Польши Збигневом Рау проведет третье заседание Люблинского треугольника. Главы МИД обсудят противодействие агрессии РФ, ситуацию в Беларуси, европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, преодоление последствий пандемии COVID-19. По итогам встречи министры подпишут ряд трехсторонних документов Люблинского треугольника. Кроме того, Министр проведет отдельную встречу с литовскими политологами и экспертами в Центре восточноевропейских исследований на тему «Путь европейской и евроатлантической интеграции Украины».", - говорится в сообщении.