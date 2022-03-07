Министр иностранных дел Украины едет в Германию

14:34 07 Июнь Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, 8-9 июня посетит Германию с рабочим визитом, где проведет ряд двусторонних встреч.

Об этом сообщает МИД.



В рамках визита Кулеба проведет переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и двусторонние встречи с руководством парламента, членами правительства, лидерами ведущих политических партий и представителями бизнес-кругов Германии.



Ключевыми темами визита станут двусторонние отношения Украины и Германии, поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности нашего государства, дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО, энергетическая безопасность Украины и Европы.