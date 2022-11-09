Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые прибыл в Камбоджу

11:10 09 ноября Киев, Украина

Украина впервые примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - мощном объединении 10 стран Юго-Восточной Азии. С этой целью в столицу Камбоджи Пномпень прибыл глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Это первый в истории визит украинского министра в эту страну, сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook в среду, 9 ноября.



Кроме того, глава МИД и премьер-министр Камбоджи Самдеха Гун Сен провели личную встречу. Кулеба был первым иностранным гостем, который поздравил премьера с днем независимости Камбоджи, который отмечается сегодня.

"Украина станет первой страной Центральной Европы, которая присоединится к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Присоединение принесет украинскому государству, бизнесу и гражданам конкретные политические, военные, экономические и культурные выгоды", – заявил Николенко.