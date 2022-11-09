Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые прибыл в Камбоджу

Украина впервые примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - мощном объединении 10 стран Юго-Восточной Азии. С этой целью в столицу Камбоджи Пномпень прибыл глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Это первый в истории визит украинского министра в эту страну, сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook в среду, 9 ноября.
Кроме того, глава МИД и премьер-министр Камбоджи Самдеха Гун Сен провели личную встречу. Кулеба был первым иностранным гостем, который поздравил премьера с днем независимости Камбоджи, который отмечается сегодня.
Кроме того, глава МИД и премьер-министр Камбоджи Самдеха Гун Сен провели личную встречу. Кулеба был первым иностранным гостем, который поздравил премьера с днем независимости Камбоджи, который отмечается сегодня.
Известно, что в ассоциацию АСЕАН входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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