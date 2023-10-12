Министр финансов США призвала Зеленского сконцентрироваться на борьбе с коррупцией

12:44 12 октября Киев, Украина

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала президента Украины Владимира Зеленского сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и укреплении государственного управления.



Эти заявила американская чиновница, как сообщает Reuters.



Она подчеркнула, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать экономическую поддержку Киеву и выразила свое одобрение тому, что украинская власть сосредотачивает усилия на борьбе с коррупцией, а также на улучшении прозрачности и эффективности государственного управления.

Джанет Йеллен отметила: "Продолжение работы над этими сложными вопросами будет ключевым для обеспечения будущего, которое заслуживают украинцы".

Она также похвалила экономическую команду Украины за разработку правильной политики и достижение значительных результатов в сложных условиях. Она указала на успешную реализацию Киевом кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ) в размере 15,6 миллиарда долларов, отметив важность этой программы для обеспечения макроэкономической стабильности и продвижения реформ.



Подчеркнув, что продолжение усилий в реформировании страны играет ключевую роль в ее восстановлении.