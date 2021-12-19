Министерства планируют перевести из Киева в другие регионы

Глава Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение переместить центральные органы исполнительной власти из столицы в регионы.
Такую деконцентрацию планируют провести за два года. В Кабмине уже разработали предложения по перемещению.
Такую деконцентрацию планируют провести за два года. В Кабмине уже разработали предложения по перемещению.
Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
"По словам Немчинова, Зеленский предложил в течение ближайших двух лет переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы - областные центры или центры территориальных общин. Секретариат Кабинета Министров Украины уже разработал предложения по такому перемещению", - рассказал Немчинов.
Ожидается, что это позволит получить следующие преимущества:
"По словам Немчинова, Зеленский предложил в течение ближайших двух лет переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы - областные центры или центры территориальных общин. Секретариат Кабинета Министров Украины уже разработал предложения по такому перемещению", - рассказал Немчинов.
Ожидается, что это позволит получить следующие преимущества:
- равное развитие регионов;
- рост благоустройства в регионах;
- приближение процесса формирования и реализации политик к людям;
- снижение нагрузки на Киев;
- создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможностей для трудоустройства, повышение внутренней трудовой миграции;
- стимулирование экономического развития регионов;
- ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и сокращение роли чиновников в жизни человека.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии