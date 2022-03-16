Минфин: в 2021 году отремонтируют 7 тысяч километров дорог

20:55 20 октября Киев, Украина

В 2021 году власти планируют отремонтировать 7 тысяч км дорог, на что в проекте госбюджета заложено 150 млрд грн. Об этом сообщает Минфин во вторник, 20 октября.

"В проект государственного бюджета на 2021 запланировано выделить 150 млрд грн на поддержку развития автодорожного полотна. Из них 36,6 млрд планируется направить на развитие и содержание автодорог государственного значения, 21,3 млрд грн - на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог в населенных пунктах (субвенция)", - сказано в сообщении.



В ведомстве подчеркнули, что масштабное обновление дорожной инфраструктуры является приоритетной задачей для правительства на 2021.



"Уже до конца этого 2021 большинство областных центров должны получить качественные дороги в соседние областные центры. Семь тысяч километров дорог будет отремонтировано", - заверили в Минфине.