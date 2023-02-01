Минфин США не выявил признаков злоупотребления финпомощью в Украине

07:43 01 февраля Киев, Украина





Об этом заявила представитель Министерства финансов Меган Аппер, сообщает Reuters. Министерство финансов США не видит признаков злоупотребления средствами США в Украине, но будет продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.Об этом заявила представитель Министерства финансов Меган Аппер, сообщает Reuters.

"У нас нет никаких признаков того, что средства США были использованы не по назначению в Украине. Мы приветствуем текущие усилия украинской власти по сотрудничеству с нами, чтобы обеспечить надлежащие гарантии, чтобы помощь США доходила до тех, кому она предназначена", - заявила она.

По словам Аппер, министерство финансов будет продолжать тесно сотрудничать с Всемирным банком в отслеживании выплат США, чтобы подтвердить, что они используются по назначению, а также с Украиной и другими партнерами для борьбы с коррупцией.



Reuters отмечает, что это первый комментарий Министерства финансов по этому вопросу после того, как на прошлой неделе украинское правительство уволило ряд чиновников после обвинений в коррупции.