Минфин США не выявил признаков злоупотребления финпомощью в Украине

Министерство финансов США не видит признаков злоупотребления средствами США в Украине, но будет продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.
Об этом заявила представитель Министерства финансов Меган Аппер, сообщает Reuters.
Об этом заявила представитель Министерства финансов Меган Аппер, сообщает Reuters.
По словам Аппер, министерство финансов будет продолжать тесно сотрудничать с Всемирным банком в отслеживании выплат США, чтобы подтвердить, что они используются по назначению, а также с Украиной и другими партнерами для борьбы с коррупцией.
Reuters отмечает, что это первый комментарий Министерства финансов по этому вопросу после того, как на прошлой неделе украинское правительство уволило ряд чиновников после обвинений в коррупции.
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