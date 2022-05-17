Минфин пообещал пересмотреть бюджет на медицину

08:55 16 декабря Киев, Украина

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что бюджет на медицину будет пересмотрен после первого квартала 2021 года, если появится такая возможность.

“Те обязательства, которые мы на себя взяли — что по результатам первого квартала мы найдем возможность и пересмотрим бюджет на медицину, если у нас для этого будут соответствующие доходные источники”, — заявил Марченко.

Отвечая на вопрос журналиста о критике главы Минздрава Максима Степанова проекта бюджета, Марченко отметил что “в правительстве много министров”.