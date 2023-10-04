Минэнерго Украины опровергает фейковую информацию рф о ядерном топливе на Ровенской АЭС

18:05 04 октября Киев, Украина

Министерство энергетики Украины опровергло информацию, распространенную в российских Telegram-каналах, о якобы "проблемах" с новым ядерным топливом на Ровенской атомной станции.



Ведомство назвало эту информацию фейком и подчеркнуло, что атомные блоки на Ровенской атомной станции и других станциях функционируют в штатном режиме, а новое украинско-американское топливо для 440-мегаваттных блоков полностью соответствует требованиям.



В пресс-релизе также отмечается, что пропагандисты в последнее время пытаются дискредитировать строительство новейших атомных блоков Westinghouse в Украине, а также утверждают, что Украине не нужно производить американо-украинское топливо и лучше покупать российское. Министерство подчеркнуло, что качество таких российских материалов постоянно падает.



Ведомство заверило, что нет никаких проблем с ядерным топливом, и новое топливо будет успешно использоваться в европейских ядерных реакторах, заменяя российское.