Минэнерго: с последствиями массового удара рф по энергосектору Украины почти полностью справились

13:37 12 сентября Киев, Украина

Вчерашний удар российских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины стал одним из самых массовых, с его последствиями почти полностью справились.

Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Были обстреляны Змиевская ТЭС и три подстанции высокого напряжения, обесточены 40 подстанций различного напряжения, отключены 2 воздушные линии 750 кВ, 5 воздушных линий 330 кВ", – написал он в Facebook.

Министр отметил, что без света остались сотни тысяч украинцев в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

"Но скорость восстановления вдохновляет! Уже через 40 минут свет начал возвращаться в дома украинцев. Все основные линии были заживлены уже через 4,5 часа. Работы по восстановлению продолжаются", – отметил Галущенко.

Уже полностью восстановлено электроснабжение Полтавской, Донецкой области, остаются обесточенными в Сумской области 1,7 тысяч потребителей, Днепропетровской – около 3 тысяч, Харьковской – 12 тысяч.

"Отопительный сезон еще не начался, а враг уже пошел в массовую атаку на энергетические объекты. Что мы можем (и делаем!) для противостояния последствиям таких атак – это ускорение реагирования, отработка механизмов резервного питания, обеспечение материалами для этого и организация взаимопомощи всех компаний энергосектора – для максимальной эффективности и скорости работы", – отметил глава Минэнерго

Также министр сообщил, что во время ударов по энергосектору погибли 4 энергетика, трое ранено.