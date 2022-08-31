Миллионная ботоферма работала на партию Порошенко - расследование СМИ

12:03 19 августа Киев, Украина

Миллионная ботоферма, работу которой недавно разоблачила и блокировала СБУ, представляла интересы политической партии «Европейская Солидарность» и ее лидера Петра Порошенко.

Об этом сегодня сообщили в журналистском расследовании «Апостроф-ТВ».



Медийщики обнародовали доказательства, что организатором ботофермы был российский IT-специалист Виктор Майстренко, сотрудничавший с нардепом Артуром Герасимовым – близким соратником Порошенко.



Майстренко рассказал, что разработал специальное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать работу ботофермы и масштабировать ее. Именно благодаря этому украинский интернет заполонили «порохоботы».

«Оболочка, в которой все пишется» – это программа для автоматизации действий в браузере», – цитирует издание задержанного.



А дальше эта программа могла от имени тысяч ботов автоматически публиковать нужную информацию, включая фейки и «измена», приглашать друзей, комментировать, ставить «лайки» под постами и т.д.



Эти боты и занимались ведением в соцсетях страниц поддержки Порошенко и его политсилы, и главное – критикой Зеленского. Среди свежих тем, которые распространяла ботоферма: конфликт между Зеленским и Залужным, сдача страны путину и олигархам, срыв призыва в армию, разорение армии, фотосессия Елены Зеленской для журнала «Вог».



Как рассказывает сам Майстренко, кроме работы на ЕС он также продавал разработанную программу всем желающим. Она стоила 314 долларов США, и только продавая лицензии, россиянин заработал около 100 тысяч долларов.



Он рассказал, как попал в Украину в 2014-м, после того как «засветился» на выборах в россии, «референдумах» в Крыму и на Донбассе.



По его словам, несмотря на запрет на пересечение границы для россиян, Майстренко помог А.Герасимов. Впоследствии – устроил на работу в свое маркетинговое агентство и поселил в квартире, принадлежавшей бывшей жене. Именно в ней, кстати, и проводились недавние обыски.



Уже в 2015 году, создав и развивая ботоферму для Порошенко, Майстренко получил по упрощенной процедуре от тогдашнего президента гражданство Украины. Также стал «политическим экспертом» на телеканалах экс-президента.

Напомним, СБУ заявила о разоблачении миллионной ботофермы в начале августа. Соответствующее оборудование установлено в Киеве, Виннице и Харькове.



Во время обысков был изъят аппаратно-программный комплекс, обеспечивавший функционирование ботофермы, 5 тыс. сим-карт и 200 мобильных Proxy ферм для подмены IP-адресов и избегание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.