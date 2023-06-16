Миллион людей под угрозой остаться без воды на Днепропетровщине - облсовет

19:05 14 июня Киев, Украина

В Криворожском и Никопольском районах, основным источником водоснабжения которых было Каховское водохранилище, существует угроза прекращения водоснабжения для более чем миллиона человек.



Эту информацию подтвердил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.



Он отметил, что Никопольский район насчитывает около 280 тысяч человек, а в Криворожском районе проживает около 80 тысяч внутренне перемещенных лиц, которые в последствии сдали документы для получения статуса жителей Кривого Рога и его окрестностей.



Кроме того, большое количество людей переехало в результате террористического акта с дамбой, поэтому население, подверженное риску остаться без воды, составляет более миллиона человек.



На данный момент в Днепропетровской области уже около 300 тысяч человек лишены централизованного водоснабжения. Правительство выделило 159,7 миллионов гривен на доставку воды в регион.



Ситуация в Никопольском районе, где в основном снабжение водой обеспечивалось из Каховского водохранилища, является более сложной. В настоящее время в крупных городах района, таких как Никополь, Марганец и Покров, организованы 20-30 точек выдачи питьевой воды. Также провозятся питьевая и техническая вода различными видами транспорта, включая железнодорожный.



В Криворожском районе ситуация более стабильная, так как город получает около 30% водоснабжения из другого водохранилища - Карачуны. При экономном использовании вода может быть достаточной на полтора месяца.