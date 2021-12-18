Милитаризация Крыма Россией: Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию

08:50 10 Декабрь Киев, Украина

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрела и одобрила обновленную резолюцию по милитаризации Крыма , а также Черного и Азовского морей.

За документ проголосовали 63 страны. К концу голосования на табло значилось, что резолюцию поддержало 62 страны, однако уже после голосования представитель Японии заявил, что из-за технических проблем их голос не отразился в системе.



Таким образом, обновленный документ собрал в зале такую же поддержку, как и в прошлом году. Традиционно против документа голосовали Россия, Беларусь, Сирия, Куба, Венесуэла, Зимбабве, Никарагуа и ряд других государств.



По словам постоянного представителя Украины при ООН, Сергея Кислицы, главное, не столько количество голосов, сколько качество и содержание документа. Нынешний документ содержит ряд важных положений. В частности, отмечается, что Россия пытается установить свою юрисдикцию над бывшими ядерными объектами и материалами в Крыму, а также над объектами, за которые согласно договору с МАГАТЭ отвечает Украина. МАГАТЭ, в свою очередь, не признает юрисдикцию РФ над ядерными объектами в Крыму.



По словам Кислицы, пока мир не имеет ответа на вопрос, разместила ли Россия ядерное оружие на полуострове.

«Вопрос в том, что Крым остается закрытым. Полянский [заместитель постоянного представителя России при ООН] говорит, что там рай на земле. Но это он лукавит, потому что одно дело, когда туда едут туристы, другое – допустить для полноценной инспекции международные организации. В том числе и в части контроля над ядерным нераспространением оружия», - отмечает украинский постпред.





Также в документе отмечается, что Россия расширяет места базирования Черноморского флота, а также предоставила Национальной гвардии блокирование территорий и акваторий, что может быть использовано для дополнительного вмешательства в свободу мореплавания и захвата нефтяных платформ в Черном море.



Кислица утверждает, что этот пункт очень важен, ведь Россия в Черном и Азовском морях ведет себя так, будто это пространство принадлежит только ей. В то же время акватория Черного моря принадлежит, в том числе, и Украине, и странам НАТО. Кроме традиционного обращения к России вывести войска из Крыма и закончить оккупацию полуострова, Генассамблея ООН также призвала немедленно прекратить перемещение на территорию Крыма разных категорий вооружений: танков, ракет, вертолетов, а также боевых самолетов, способных нести ядерное оружие. А также соблюдать прозрачность военной деятельности в аннексированном Крыму, которая сейчас подрывает стабильность, военную предсказуемость и доверие в регионе в целом.Также в документе отмечается, что Россия расширяет места базирования Черноморского флота, а также предоставила Национальной гвардии блокирование территорий и акваторий, что может быть использовано для дополнительного вмешательства в свободу мореплавания и захвата нефтяных платформ в Черном море.Кислица утверждает, что этот пункт очень важен, ведь Россия в Черном и Азовском морях ведет себя так, будто это пространство принадлежит только ей. В то же время акватория Черного моря принадлежит, в том числе, и Украине, и странам НАТО.

«Поэтому это проблема не только Украины, это актуально для всего Североатлантического альянса. Угрозу региона составляет Российская Федерация, которая вызывающе нарушает международные соглашения и порядок использования морских ресурсов», - отмечает он.

Во время своего выступления перед голосованием Кислица также поставил под вопрос легальное членство России в Совбезе ООН.

«Юридически я абсолютно прав, но мир боится признать, что после распада Советского Союза не было решения Совета Безопасности или Генеральной ассамблеи, а это условие 4 и 108 статьи устава, где было бы написано, что Российская Федерация принимается в ООН. И мы все делаем вид, что Россия сидит в Совбезе на законных основаниях. Конечно, мы и дальше можем продолжить это делать, но уже давно пора называть вещи своими именами», - объясняет свою позицию украинский дипломат.

На следующей неделе Генеральная ассамблея на своем заседании должна рассмотреть и утвердить еще одну «крымскую резолюцию», касающуюся нарушения прав человека на полуострове. Голосование запланировано на 16 декабря.