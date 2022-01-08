Михаил Саакашвили принял решение вернуться в Грузию

14:40 27 Август Киев, Украина

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА, действующий глава Украинского госкомитета реформ Михаил Саакашвили выразил благодарность Украине и сообщил о том, что он намерен вернуться в Грузию.

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Политик назвал Украину своим "вторым домом", поскольку она приняла его в сложный период жизни. При этом Саакашвили добавил, что настало время вернуться в "сладкую Грузию".



Бывший одесский губернатор подчеркнул, что за последние семь лет получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок". Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном нав четверг, 27 августа.Политик назвал Украину своим "вторым домом", поскольку она приняла его в сложный период жизни. При этом Саакашвили добавил, что настало время вернуться в "сладкую Грузию".Бывший одесский губернатор подчеркнул, что за последние семь лет получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок".

"Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения", — сказал он.

Саакашвили заявил, что возвращается к себе на родину для того, чтобы "каждый грузин жил намного лучше и богаче".





Реакция Грузии

Правящая партия Грузии, критикующая Саакашвили, отреагировала на сообщение о его возвращении словами "Миша, приезжай!"

"Miha hamodiii" написано на странице "Грузинской мечты" в Facebook под репостом видеообращения экс-президента, в котором он рассказывает про намерение вернуться в страну.



В Украину Саакашвили переехал в 2015 году. Тогда президент страны Петр Порошенко предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко после конфликта лишил Саакашвили гражданства, но нынешний президент Владимир Зеленский после избрания отменил решение своего предшественника. В 2020 году Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.